СМИ: В России могут увеличить расходы бюджета на образование и здравоохранение

В России в 2018 году могут начать постепенно увеличивать расходы государства на образование, здравоохранение и инфраструктуру. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на участников совещаний и федеральных чиновников.

Отмечается, что в администрации президента и министерствах просчитывают увеличение расходов бюджета по этим статьям, однако официального поручения главы государства не поступало.

Как пишет газета, идею поддержали помощник президента Андрей Белоусов и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. При этом глава ЦБ выдвинула условие — проведение структурной реформы.

По информации издания, эту идею отстаивает председатель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин. ЦСР к 2024 году предлагает увеличить расходы на образование на 0,8% ВПП, на здравоохранение — на 0,7%, на инфраструктуру — на 0,8%. Сокращать расходы на оборону не планируется, однако, как пишет газета, предполагается сократить расходы на правоохранительные органы и на контрольно-ревизионный аппарат.

По словам одного из участников совещаний, начать реформу планируется в 2018 году.

В Минфине полагают, что средства на здравоохранение и образование можно мобилизовать за счёт обеления экономики и увеличения адресности соцподдержки. В Минэкономразвития согласны с этим, однако предлагают ещё и структурные реформы.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон «О федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов».