Исследование: число ипотечных заёмщиков в Крыму выросло на 60% в 2017 году
С начала 2017 года на приобретение жилья в Крыму выдано 1337 кредитов на 2,5 млрд рублей. Это на 60% превышает количественные показатели 2016 года и на 40% — показатели по объёму, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на данные Российского национального коммерческого банка (РНКБ).
Средняя сумма кредита в 2017-м снизилась по сравнению с предыдущим годом с 2,04 млн до 1,87 млн рублей.
РНКБ отметил увеличение числа выданных кредитов на приобретение жилья в Евпатории, Феодосии, Джанкое, Красноперекопске и небольших населённых пунктах.
Самыми популярными городами для покупки жилья в ипотеку остаются Симферополь и Севастополь.
Ранее старший научный сотрудник РАНХиГС Михаил Хромов и доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ имени Плеханова Лазарь Бадалов в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» оценили рынок ипотечных кредитов в России.
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