Исследование: число ипотечных заёмщиков в Крыму выросло на 60% в 2017 году

С начала 2017 года на приобретение жилья в Крыму выдано 1337 кредитов на 2,5 млрд рублей. Это на 60% превышает количественные показатели 2016 года и на 40% — показатели по объёму, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на данные Российского национального коммерческого банка (РНКБ).