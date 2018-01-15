Интернет-омбудсмен прокомментировал возможность создания «крипторубля»

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Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев прокомментировал возможность создания «крипторубля», а также рассказал, когда его ценность «взлетит до небес», сообщает НСН.

«Ценность любой государственной валюты ни на чём не базируется, её не существует, кроме одного: вы обязаны заплатить налог в этой валюте», — заявил эксперт.

По его словам, примерно треть платёжного баланса любой страны базируется на налоговых поступлениях, и как только всех предпринимателей обяжут платить налог в «крипторублях», ценность такой валюты «взлетит до небес», так как её нужно будет покупать.

Ранее эксперт РАНХиГС при президенте России, экономист Владислав Гинько прокомментировал в беседе с Inforeactor снижение курса биткоина.

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