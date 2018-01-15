Международные резервы России увеличились на $55 млрд за 2017 год

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За 2017 год международные резервы России выросли и на 1 января 2018 года составили $432,7 млрд. Об этом заявили в пресс-службе ЦБ.

Как пишет «Газета.Ru», за 2016 год международные резервы увеличились на 2,5% — до $377,7 млрд.

11 января сообщалось, что за неделю международные резервы России выросли на $500 млн и на 5 января составили $432,6 млрд. 

Доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов в ходе беседы с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что укрепление отечественной валюты будет ограничиваться двумя факторами.

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