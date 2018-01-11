Международные резервы России за неделю увеличились на $500 млн

За неделю международные резервы России увеличились на $500 млн и на 5 января составили $432,6 млрд. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Центробанк.

«За первую неделю года международные резервы увеличились до $432,6 млрд, или на $500 млн, в результате положительной переоценки», — говорится в сообщении регулятора.

В конце декабря сообщалось, что международные резервы России увеличились на $1,7 млрд и достигли показателя $432 млрд.

Доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов в ходе беседы с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что укрепление отечественной валюты будет ограничиваться двумя факторами.