За неделю Россия увеличила свои международные резервы на $1,7 млрд

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Международные резервы России с 15 по 22 декабря увеличились на $1,7 млрд и достигли показателя $432 млрд.

Об этом сообщается на сайте Банка России.

В ноябре «Газета.Ru» писала, что международные резервы России увеличились на 0,6% и составили $430,2 млрд.

Ранее эксперт в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что укрепление отечественной валюты будет ограничиваться двумя факторами.

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