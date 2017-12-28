За неделю Россия увеличила свои международные резервы на $1,7 млрд

Международные резервы России с 15 по 22 декабря увеличились на $1,7 млрд и достигли показателя $432 млрд.

Об этом сообщается на сайте Банка России.

В ноябре «Газета.Ru» писала, что международные резервы России увеличились на 0,6% и составили $430,2 млрд.

Ранее эксперт в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что укрепление отечественной валюты будет ограничиваться двумя факторами.