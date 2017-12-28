За неделю Россия увеличила свои международные резервы на $1,7 млрд
Международные резервы России с 15 по 22 декабря увеличились на $1,7 млрд и достигли показателя $432 млрд.
Об этом сообщается на сайте Банка России.
В ноябре «Газета.Ru» писала, что международные резервы России увеличились на 0,6% и составили $430,2 млрд.
Ранее эксперт в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что укрепление отечественной валюты будет ограничиваться двумя факторами.
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