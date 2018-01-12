Эксперт прокомментировал покупку российским бизнесменом электростанций для майнинга
«Как только он начнёт майнить, появится куча контролирующих органов и проверяющих органов, вплоть до правоохранительных, которые запретят ему это делать. Обоснований найдётся сколько угодно», — заявил эксперт.
Он предположил, что речь идёт скорее о какой-либо пиар-акции, а не о реальной возможности майнить.
По словам Трещёва, для этого нужны большие мощности и разветвлённая сеть.
Эксперт назвал майнинг бесперспективным ещё и потому, что в мире все переходят на совершенно новые инновационные технологии, где уже нет майнеров.
«Биткоин осталось майнить полтора-два года максимум. Это уже однозначно прошлый век и вчерашние герои», — пояснил он.
Трещёв добавил, что мир стремительно движется вперёд.
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