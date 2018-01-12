Эксперт прокомментировал покупку российским бизнесменом электростанций для майнинга

Учредитель Российской ассоциации криптовалют Александр Трещёв прокомментировал сообщения о том, что российский бизнесмен Алексей Колесник купил две теплоэлектростанции для создания майнинговой фермы в Пермском крае и Удмуртии примерно за 160 млн рублей, передаёт НСН.

«Как только он начнёт майнить, появится куча контролирующих органов и проверяющих органов, вплоть до правоохранительных, которые запретят ему это делать. Обоснований найдётся сколько угодно», — заявил эксперт.

Он предположил, что речь идёт скорее о какой-либо пиар-акции, а не о реальной возможности майнить.

По словам Трещёва, для этого нужны большие мощности и разветвлённая сеть.

Эксперт назвал майнинг бесперспективным ещё и потому, что в мире все переходят на совершенно новые инновационные технологии, где уже нет майнеров.

«Биткоин осталось майнить полтора-два года максимум. Это уже однозначно прошлый век и вчерашние герои», — пояснил он.

Трещёв добавил, что мир стремительно движется вперёд.

Ранее финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» идею о национальной криптовалюте в России.