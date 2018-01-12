Товарооборот между Россией и Китаем за 2017 год вырос до $84 млрд

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2017 года вырос на 20,8% в долларовом эквиваленте по сравнению с предыдущим годом, об этом свидетельствуют данные таможенного управления КНР.

Как сообщает РИА Новости, объём двусторонней торговли за 2017 год составил $84 млрд. При этом китайский экспорт в Россию вырос на 14,8% — до $42,9 млрд, а импорт из России увеличился на 27,7% — до $41,2 млрд.

Ранее врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что товарооборот с Китаем за девять месяцев 2017 года увеличился на 14%, что составляет почти $2,5 млрд.