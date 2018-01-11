Курс биткоина упал до $13 тысяч

Криптовалюта биткоин подешевела до $13 тыс., свидетельствуют данные торгов.

По данным CoinMarketCap, к 07:54 мск биткоин дешевел на 8,7% — до $13,13 тыс.

По состоянию на 09:20 мск криптовалюта торгуется на уровне $13,54 тыс.

Ранее сообщалось, что криптовалюта Ripple подорожала более чем на 340% и стала второй по капитализации «монетой», обогнав эфириум.

Блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в беседе с НСН рассказал о ситуации с биткоином.