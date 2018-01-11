СМИ: Рубль будет продолжать укрепляться до марта

Рубль продолжит укреплять свои позиции до марта в связи с ростом цен на нефть.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

«Мощную поддержку рублю в ближайшее время будет также давать календарный фактор первого квартала, когда традиционно невелик импорт», — заявила изданию директор центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталия Шилова.

По мнению главного специалиста отдела операций на денежном рынке казначейства банка «Возрождение» Михаила Берулава, также высока вероятность того, что в первом квартале ЦБ не станет снижать ключевую ставку, что также позитивно будет влиять на курс российской валюты.

«В совокупности с другими факторами это образует для рубля хороший фундамент для дальнейшего укрепления», — заключил он.

По мнению Шиловой, курс рубля будет колебаться в пределах 56–58 рублей в первом квартале этого года.

Ранее сообщалось, что в первый день торгов после праздников национальная валюта укрепилась к доллару США.