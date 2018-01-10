Эксперт прокомментировал заявление польской PGNiG по поводу «Газпрома»

Ведущий эксперт Фонда энергетического развития, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков прокомментировал заявление польской компании PGNiG по поводу преимуществ терминала по приёму СПГ в Свиноуйсьце и о прекращении сотрудничества с «Газпромом» после 2022 года. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Как отметил Юшков, основой газа, который Польша и Словакия продают Украине, является продукция «Газпрома», так как она при любых условиях дешевле продукции конкурентов.

«Соответственно, здесь полякам и украинцам радоваться нечему», — сказал эксперт.

Он также заявил, что дальнейшая судьба реверса будет зависеть от того, как Киев поведёт себя в контексте недавнего решения Стокгольмского арбитража, обязавшего Украину закупать 5 млрд кубов газа у российской стороны.

По словам эксперта, общие объёмы закупки газа Украиной на европейском рынке могут существенно сократиться, что в перспективе способно привести к отказу Киева от продолжения сотрудничества с PGNiG.

«Другое дело, что у Украины везде есть проблемы — например, поставки газа через Словакию сегодня заблокированы для Киева из-за того, что у него существует задолженность перед итальянской компанией IUGas», — пояснил Юшков.

Он добавил, что Украина может быть вынуждена вернуться к закупкам природного газа у России, хотя не исключено, что Киев станет тянуть до последнего.

Ранее сообщалось, что PGNiG увеличила экспорт газа на Украину в 2017 году в два раза.