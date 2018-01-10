Эксперт прокомментировал заявление польской PGNiG по поводу «Газпрома»
Как отметил Юшков, основой газа, который Польша и Словакия продают Украине, является продукция «Газпрома», так как она при любых условиях дешевле продукции конкурентов.
«Соответственно, здесь полякам и украинцам радоваться нечему», — сказал эксперт.
Он также заявил, что дальнейшая судьба реверса будет зависеть от того, как Киев поведёт себя в контексте недавнего решения Стокгольмского арбитража, обязавшего Украину закупать 5 млрд кубов газа у российской стороны.
По словам эксперта, общие объёмы закупки газа Украиной на европейском рынке могут существенно сократиться, что в перспективе способно привести к отказу Киева от продолжения сотрудничества с PGNiG.
«Другое дело, что у Украины везде есть проблемы — например, поставки газа через Словакию сегодня заблокированы для Киева из-за того, что у него существует задолженность перед итальянской компанией IUGas», — пояснил Юшков.
Он добавил, что Украина может быть вынуждена вернуться к закупкам природного газа у России, хотя не исключено, что Киев станет тянуть до последнего.
Ранее сообщалось, что PGNiG увеличила экспорт газа на Украину в 2017 году в два раза.