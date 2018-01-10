Эксперт прокомментировал заявление польской PGNiG по поводу «Газпрома»

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Ведущий эксперт Фонда энергетического развития, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков прокомментировал заявление польской компании PGNiG по поводу преимуществ терминала по приёму СПГ в Свиноуйсьце и о прекращении сотрудничества с «Газпромом» после 2022 года. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Как отметил Юшков, основой газа, который Польша и Словакия продают Украине, является продукция «Газпрома», так как она при любых условиях дешевле продукции конкурентов.

«Соответственно, здесь полякам и украинцам радоваться нечему», — сказал эксперт.

Он также заявил, что дальнейшая судьба реверса будет зависеть от того, как Киев поведёт себя в контексте недавнего решения Стокгольмского арбитража, обязавшего Украину закупать 5 млрд кубов газа у российской стороны.

По словам эксперта, общие объёмы закупки газа Украиной на европейском рынке могут существенно сократиться, что в перспективе способно привести к отказу Киева от продолжения сотрудничества с PGNiG.

«Другое дело, что у Украины везде есть проблемы — например, поставки газа через Словакию сегодня заблокированы для Киева из-за того, что у него существует задолженность перед итальянской компанией IUGas», — пояснил Юшков.

Он добавил, что Украина может быть вынуждена вернуться к закупкам природного газа у России, хотя не исключено, что Киев станет тянуть до последнего.

Ранее сообщалось, что PGNiG увеличила экспорт газа на Украину в 2017 году в два раза.

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