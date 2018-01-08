Источник: ЕС не требует в ВТО денежных компенсаций от России за запрет поставок свинины

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Евросоюз не требует финансовых компенсаций от России в размере €1,39 млрд в рамках своего обращения во Всемирную торговую организацию (ВТО) по запрету на поставки свинины из Евросоюза.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Еврокомиссии.

«ЕС 3 января подал запрос на созыв панели арбитров ВТО по российскому запрету на экспорт свинины. Речь не идёт о прямых финансовых компенсациях, мы хотим установить необоснованный характер этого запрета и зафиксировать сумму ущерба, которую оцениваем в €1,39 млрд в год, что откроет нам возможность для принятия ответных торговых мер», — приводит ТАСС слова источника.

Также он заявил, что ЕС рассчитывает до 6 марта получить ответ от ВТО.

Ранее в Минэкономразвития заявили, что Москва не рассматривает возможность выхода из ВТО на фоне иска ЕС о взыскании с российской стороны почти €1,4 млрд из-за ограничения на импорт свинины.

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