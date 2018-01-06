Минвостокразвития: на Дальний Восток привлечено более 3,7 трлн рублей инвестиций

На Дальний Восток привлечено более 3,7 трлн рублей прямых инвестиций, запущено 86 новых предприятий. Об этом в интервью RT рассказал министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

«На привлечение инвестиций и создание рабочих мест в регионе нацелены новые институты развития: Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Корпорация развития Дальнего Востока, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке», — сказал он.

По его словам, они работают с инвесторами по различным направлениям: от подбора площадок и проектов, сопровождения на всех этапах реализации этих проектов до привлечения на новые производства квалифицированных кадров.

«В результате на Дальний Восток привлечено более 3,7 трлн рублей прямых инвестиций, в этом году уже запущенно 86 новых предприятий. Годовой статистики за 2017 год ещё нет, однако за девять месяцев рост инвестиций на Дальнем Востоке в основной капитал составил более 10%, объёмы строительства выросли на 11%, промышленное производство — на 3%, сельское хозяйство — около 5%», — добавил Галушка.

В начале сентября сообщалось, что объём инвестиций в проекты Дальнего Востока превысил 3 трлн рублей.

Полная версия интервью — в материале RT.