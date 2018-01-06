ЕС стал главным инвестором в предприятия Самарской области в 2017 году

Короткая ссылка
Страны Евросоюза стали главными инвесторами для Самарской области в 2017 году. Об этом заявили в пресс-службе правительства региона.

«Основные страны-инвесторы — Кипр, Германия, Франция, Нидерланды», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что объём поступивших прямых иностранных инвестиций в регион за первое полугодие 2017 года составил $224 млн, что на 3,7% выше уровня первого полугодия 2016 года.

Ранее стало известно, что инвесторы из Китая намерены вложить около $150 млн в строительство второй очереди бизнес-парка «Гринвуд» в Московской области. 

В начале сентября сообщалось, что объём инвестиций в проекты Дальнего Востока превысил три триллиона рублей

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119