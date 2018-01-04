Цена на нефть марки Brent достигла уровня в $68 за баррель

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent достигла $68 за баррель.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Отмечается, что она достигла $68,01 за баррель, после чего откатилась до $67,91.

Как уточняет ТАСС, в последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $68 за баррель 13 мая 2015 года.

Ранее доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что одним из важных факторов для валютного рынка является резкое увеличение нефтяных цен.