Цена на нефть Brent снижается

Короткая ссылка
Мировые цены на нефть торгуются разнонаправленно. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте снизились на 0,05%, составив $66,54 за баррель.

Февральские фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 0,02% — до $60,38 за баррель.

Ранее доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что одним из важных факторов для валютного рынка является резкое увеличение нефтяных цен. 

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Энергетика
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119