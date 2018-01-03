Цена на нефть Brent снижается
Мировые цены на нефть торгуются разнонаправленно. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте снизились на 0,05%, составив $66,54 за баррель.
Февральские фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 0,02% — до $60,38 за баррель.
Ранее доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что одним из важных факторов для валютного рынка является резкое увеличение нефтяных цен.
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