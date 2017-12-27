В банкоматах появились купюры с изображением Владивостока и Крыма

В российских банкоматах появились новые купюры номиналом в 200 и 2000 рублей, сообщает ФАН.

С 27 декабря 2 тыс. терминалов банка ВТБ, которому Банк России доверил первому запустить новые купюры, выдают денежные знаки с изображением Крыма, Владивостока и космодрома Восточный.

В оборот на территории страны эти банкноты были введены ещё в октябре, но в массовое обращение выходят только теперь.

«Купюры очень интересные — с новыми формами защиты», — заявила директор петербургского офиса «Невская ратуша» банка ВТБ Анна Воронцова.

По её словам, банкноты сделаны из материала на хлопковой основе с дополнительным полимером, что позволит им дольше находиться в обороте.

До конца первого квартала 2018 года большинство банкоматов банка ВТБ будут перепрограммированы для работы с новыми купюрами.

Ранее генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что российские банки заработают на запрете Киевом «крымских» банкнот.