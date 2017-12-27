Стали известны крупнейшие ипотечные кредиторы в России

Сбербанк, ВТБ 24 и Газпромбанк стали крупнейшими ипотечными кредиторами в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные совместного исследования АИЖК и компании Frank RG.

Отмечается, что рыночная доля Сбербанка за 11 месяцев составила 52%. Кроме того, банк выдал ипотеки на 929 млрд рублей.

На втором месте оказался ВТБ 24 с долей рынка в 18% и объёмом выдачи 322,2 млрд рублей. Третье место у Газпромбанка, доля которого составляет 3,6%, объём выдачи — 64,7 млрд рублей.

Всего в рейтинге представлены 15 банков.

Ранее НСН со ссылкой на пресс-службу АИЖК сообщала, что объём выдачи ипотеки в сентябре вырос на 45%.