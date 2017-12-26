Счётная палата выявила нарушений на 1,9 трлн рублей за год

Счётная палата выявила нарушений на 1,9 трлн рублей за 2017 год, сообщает kp.ru. В 2016 году этот показатель составлял 965 млн рублей.

Чаще всего нарушения фиксировались в сфере госзакупок.

Как заявила председатель Счётной палаты Татьяна Голикова, причины нарушений, как и в прошлом году, преимущественно связаны с несовершенством нормативных правовых актов, регулирующих использование бюджетных средств, а также с недостаточной компетенцией и отсутствием ответственности работников государственных органов и организаций, которые распоряжаются бюджетными средствами.

По результатам проверок назначены административные штрафы на 23,4 млн рублей, заведено 20 уголовных дел.

В июле «Газета.Ru» сообщала, что Счётная палата выступила против объединения Резервного фонда и Фонда национального благосостояния.