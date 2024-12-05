Аналитик Калманович: прогнозы по биткоину выглядят оптимистично

Олег Калманович, главный аналитик Neomarkets, объяснил в беседе с RT, как будет меняться стоимость биткоина в ближайшее время.

«В начале 2024 года на фоне замедления инфляции в США активно обсуждалось возможное снижение ставок ФРС. Эти ожидания стали катализатором роста биткоина с $42 тыс. до $73 тыс. Однако дальнейшее укрепление сдерживали президентские выборы в США и жёсткая позиция главы Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гэри Генслера, ограничивавшего развитие крипторынка. Его запланированный уход в начале 2025 года может стать импульсом для более активной поддержки криптовалют», — считает аналитик.

По его мнению, прогнозы по биткоину выглядят оптимистично.

«Математические индикаторы выделяют ключевые уровни роста в $108,5 тыс., $115 тыс. и $120 тыс. Пока цена удерживается выше $87,5 тыс., сохраняется приоритет на продолжение восходящей динамики», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив впервые $100 тыс.