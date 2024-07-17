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Президент ВАРПЭ: страны Балтии хотят оставить Европу без российской рыбы

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Страны Балтии, обвиняя Россию в незаконном промысле рыбы, хотят получить конкурентное преимущество и оставить европейский рынок без российской рыбы.
Президент ВАРПЭ: страны Балтии хотят оставить Европу без российской рыбы
  • Gettyimages.ru

Такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

«Все обвинения российских рыбаков в ведении промысла в период запретов голословны. Рыбодобыча в России жёстко регулируется, промысел осуществляется в соответствии с принципами устойчивого рыболовства... Заявление о том, что российские рыбаки угрожают популяции рыбы в Балтийском море, безосновательны и сделаны исключительно для вытеснения России из мирового рыбного хозяйства», — отметил он.

По его словам, как итог — может возникнуть дефицит, что приведёт к росту цен на рынке ЕС.

Ранее в Росрыболовстве прокомментировали RT призыв американских сенаторов запретить экомаркировку для российской рыбы.

В ведомстве подчеркнули, что это не первый случай, когда США «пытаются ограничить доступ российской рыбы на международный рынок».

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