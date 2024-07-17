Новак: Россия достигнет уровней добычи газа, которые были до СВО

Россия намерена достигнуть уровней добычи газа, которые были до начала специальной военной операции на Украине и которые упали из-за сокращения поставок в Европу.

Об этом в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову рассказал вице-премьер России Александр Новак.

По его словам, это получится сделать за счёт роста поставок на рынок России и новых направлений экспорта.

«Безусловно, догоним. Уровень будет даже выше», — отметил Новак.

Также вице-премьер добавил, что правительство ожидает сильного роста потребления газа на рынке России за счёт новых газовых электростанций, газификации, использования газомоторного топлива.

Ранее Новак заявил, что Россия сможет реализовать свой СПГ, несмотря на новые санкции ЕС.

Кроме того, по его словам, Россия видит желание других стран выстраивать расчёты в нацвалютах.