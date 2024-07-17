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Новак: Россия сможет реализовать свой СПГ, несмотря на новые санкции ЕС

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Вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Кавказского инвестиционного форума рассказал в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову, что несмотря на санкции Россия сможет реализовать свой СПГ, так как российская продукция остаётся востребованной, но другими потребителями.

«Безусловно, учитывая, что данные виды энергоресурсов востребованы, а мировой спрос на них растёт, то они будут реализованы, достигнуты договорённости с партнёрами», — отметил Новак.

При этом он добавил, что санкции ЕС являются незаконными и ухудшают положение тех, кто их вводит, а также собственных потребителей относительно цен на энергетические ресурсы.

Ранее сообщалось, что финская Gasum прекратит закупку российского СПГ с 26 июля.

При этом президент России Владимир Путин заявил о планах запустить СПГ-проекты и центр ядерных технологий во Вьетнаме.

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