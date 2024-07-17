Новак: Россия сможет реализовать свой СПГ, несмотря на новые санкции ЕС
«Безусловно, учитывая, что данные виды энергоресурсов востребованы, а мировой спрос на них растёт, то они будут реализованы, достигнуты договорённости с партнёрами», — отметил Новак.
При этом он добавил, что санкции ЕС являются незаконными и ухудшают положение тех, кто их вводит, а также собственных потребителей относительно цен на энергетические ресурсы.
Ранее сообщалось, что финская Gasum прекратит закупку российского СПГ с 26 июля.
При этом президент России Владимир Путин заявил о планах запустить СПГ-проекты и центр ядерных технологий во Вьетнаме.