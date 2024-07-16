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Росфинмониторинг заморозил более 200 млн рублей лиц, причастных к терроризму

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Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что в нынешнем году ведомство смогло заморозить активы лиц, находящихся в перечне причастных к терроризму, на сумму более чем 200 млн рублей.
Росфинмониторинг заморозил более 200 млн рублей лиц, причастных к терроризму
  • РИА Новости

Как пишет ТАСС, соответствующее заявление он сделал в ходе выступления в Совете Федерации.

«Только в этом году удалось заморозить активов более чем на 200 млн рублей лиц, попадающих в перечень», — сказал глава ведомства.

Вместе с этим Чиханчин добавил, что трагедии, которые произошли в «Крокус Сити Холле» и в Махачкале, показали, что работа Росфинмониторинга требует совершенствования.

«И сейчас мы с правоохранительными органами, ФСБ, МВД, Генеральной прокуратурой, Следственным комитетом и Центральным банком вносим коррективы», — отметил он.

Ранее Чиханчин заявил, что теракт в «Крокусе» организовала интернациональная команда.

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