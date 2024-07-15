Экспорт резидентов технополиса «Москва» вырос в 1,5 раза
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru.
«Город активно содействует продвижению московской продукции на рынки дружественных стран и стимулирует рост объёма промышленного экспорта за счёт различных механизмов и программ», — сказал Гарбузов.
По его словам, за прошлый год экспорт компаний — резидентов ОЭЗ вырос в 1,5 раза по сравнению с предыдущим периодом.
Поставки охватывают всё больше стран. К примеру, среди московских компаний теперь есть экспортёры в Юго-Восточную Азию.
Ранее сообщалось, что в технополисе «Москва» работает 200 предприятий.