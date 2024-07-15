Экспорт резидентов технополиса «Москва» вырос в 1,5 раза

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов рассказал, что резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» произвели за 2023 год продукции на 120 млрд рублей.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Город активно содействует продвижению московской продукции на рынки дружественных стран и стимулирует рост объёма промышленного экспорта за счёт различных механизмов и программ», — сказал Гарбузов.

По его словам, за прошлый год экспорт компаний — резидентов ОЭЗ вырос в 1,5 раза по сравнению с предыдущим периодом.

Поставки охватывают всё больше стран. К примеру, среди московских компаний теперь есть экспортёры в Юго-Восточную Азию.

Ранее сообщалось, что в технополисе «Москва» работает 200 предприятий.