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Экспорт резидентов технополиса «Москва» вырос в 1,5 раза

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Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов рассказал, что резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» произвели за 2023 год продукции на 120 млрд рублей.
Экспорт резидентов технополиса «Москва» вырос в 1,5 раза
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Город активно содействует продвижению московской продукции на рынки дружественных стран и стимулирует рост объёма промышленного экспорта за счёт различных механизмов и программ», — сказал Гарбузов.

По его словам, за прошлый год экспорт компаний — резидентов ОЭЗ вырос в 1,5 раза по сравнению с предыдущим периодом.

Поставки охватывают всё больше стран. К примеру, среди московских компаний теперь есть экспортёры в Юго-Восточную Азию.

Ранее сообщалось, что в технополисе «Москва» работает 200 предприятий.

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