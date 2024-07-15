Аналитик: конфискация активов России может пошатнуть отношения ЕС и Эр-Рияда

Опрошенные RT аналитики прокомментировали информацию о том, что Саудовская Аравия может распродать долговые бумаги Евросоюза в ответ на конфискацию российских активов.

Как отметил Фёдор Сидоров, частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования», угроза конфискации создаёт непредсказуемость и нестабильность на глобальных финансовых рынках, что может оттолкнуть инвесторов и осложнить международные отношения.

«Саудовская Аравия находится в сложной ситуации, стараясь сохранить сбалансированные отношения с ЕС, США и Россией. Реальный шаг по конфискации российских активов может иметь серьёзные последствия для их экономики и репутации. Но такой шаг может серьёзно пошатнуть отношения ЕС и Саудовской Аравии, усложняя совместные проекты и торговлю», — объяснил эксперт.

Как объяснил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец, Саудовская Аравия на сегодняшний день гораздо больше занимает, чем инвестирует.

«То есть в последнее время у них дефицитный бюджет и они вкладывают большие деньги в развитие. То есть они занимают деньги за границей вместо того, чтобы за границей инвестировать», — рассказал специалист.

Кроме того, он добавил, что саудиты находятся в достаточно напряжённых отношениях с американцами, поэтому подобную информацию можно расценить как защитную, предупредительную реакцию.

При этом эксперт выразил сомнение в том, что они действительно распродадут долговые бумаги Евросоюза.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что саудовские чиновники мягко намекнули странам G7, что страна может продать часть европейских бондов, если активы России будут конфискованы на Западе.