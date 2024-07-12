Аналитик Юшков прокомментировал механизм введения запрета на экспорт бензина

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, аналитик Игорь Юшков прокомментировал механизм введения запрета на экспорт бензина.

«Если цена поднимается, тогда они вводят запрет на экспорт бензина. Если опускается, соответственно, разрешают», — заявил Юшков в беседе с 360.ru.

Ограничение на экспорт поможет наполнить внутренний рынок во время повышенного спроса, поскольку начнётся сезон сбора урожая.

«Но если мы говорим про всё, что касается сельского хозяйства, то они всё-таки дизель потребляют, а там никакого запрета на экспорт нет. То есть там достаточно обеспечены все, и сейчас речь только про бензин», — уточнил Юшков.

В беседе с РИАМО Юшков добавил, что предпосылок для дефицита бензина на внутреннем рынке нет. В частности, в июне на полную мощность вновь заработал Нижегородский нефтеперерабатывающий завод.

Ранее сообщалось, что ФАС России поддерживает возврат к запрету экспорта бензина с 1 августа 2024 года.