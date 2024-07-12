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Аналитик Юшков прокомментировал механизм введения запрета на экспорт бензина

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, аналитик Игорь Юшков прокомментировал механизм введения запрета на экспорт бензина.
Аналитик Юшков прокомментировал механизм введения запрета на экспорт бензина
  • РИА Новости

«Если цена поднимается, тогда они вводят запрет на экспорт бензина. Если опускается, соответственно, разрешают», — заявил Юшков в беседе с 360.ru.

Ограничение на экспорт поможет наполнить внутренний рынок во время повышенного спроса, поскольку начнётся сезон сбора урожая.

«Но если мы говорим про всё, что касается сельского хозяйства, то они всё-таки дизель потребляют, а там никакого запрета на экспорт нет. То есть там достаточно обеспечены все, и сейчас речь только про бензин», — уточнил Юшков.

В беседе с РИАМО Юшков добавил, что предпосылок для дефицита бензина на внутреннем рынке нет. В частности, в июне на полную мощность вновь заработал Нижегородский нефтеперерабатывающий завод.

Ранее сообщалось, что ФАС России поддерживает возврат к запрету экспорта бензина с 1 августа 2024 года.

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