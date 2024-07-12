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ФАС: власти России не обсуждают продление разрешения на экспорт бензина

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Власти России не обсуждают продление временного разрешения на экспорт бензина с 1 августа, заявили в ФАС.
ФАС: власти России не обсуждают продление разрешения на экспорт бензина
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Cade

«ФАС России поддерживает возврат к запрету экспорта бензина с 1 августа 2024 года. Временное разрешение экспорта вводилось до конца июля, на данный момент продление этой меры не обсуждается», — заявили РИА Новости в ведомстве.

В ФАС отметили, что ограничения на экспорт дадут возможность насытить внутренний рынок с учётом повышенного спроса.

Ранее сообщалось, что российское правительство продлило временное снятие запрета на экспорт бензина до 31 июля.

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