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Клуб экспортёров открыли в Москве

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В Москве открыли Клуб экспортёров для предпринимателей, развивающих бизнес на зарубежных рынках.
Клуб экспортёров открыли в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

«Участники сообщества смогут обмениваться опытом и лучшими практиками, вместе искать партнёров, в том числе иностранных. Важной задачей будет разработка предложений по развитию деловой среды, продвижению московского экспорта и увеличению поставок на международный рынок», — заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Первая встреча состоится 23 июля.

Вступить в клуб могут представители бизнеса, заключившие в 2023 году внешнеторговые контракты на сумму не менее 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что более 150 московских компаний вышли на рынки 25 дружественных государств благодаря МЭЦ.

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