Экономист Лобода назвал решение депозитария Казахстана перестраховкой

Андрей Лобода, экономист, директор по коммуникациям BitRiver, объяснил в беседе с RT информацию о том, что Центральный депозитарий Казахстана попросил клиентов вывести российские ценные бумаги.

«Речь идёт о том, что казахстанский депозитарий уже не может себе позволить безопасно хранить ценные бумаги российских эмитентов, принадлежащие не обязательно российским клиентам. В противном случае он сам может подпасть под санкции из-за введённых ранее санкций США против Мосбиржи и её дочерних структур. В основном речь идёт о российских государственных и корпоративных облигациях. Бумаги могут быть заблокированы из-за санкций», — рассказал Лобода.

По всей видимости, по его словам, речь идёт не о собственной инициативе казахстанского депозитария, а о давлении со стороны Euroclear.

«Учитывая, что страны Запада откровенно воруют и блокируют российские активы, казахстанский депозитарий не хочет проблем и для себя, и для клиентов. В первую очередь скорее для клиентов, потому что, если их активы заблокируют, депозитарий не хочет нести ответственность. Поэтому и перестраховывается», — объяснил специалист.

При этом, как отметил собеседник RT, официальных рекомендаций США или ЕС в отношении казахстанского депозитария не существует. Речь идёт скорее о неформальном давлении.

Ранее Центральный депозитарий Казахстана обратился к владельцам российских ценных бумаг с просьбой вывести их на фоне санкций США.