RT в Telegram
Подпишись

Оборот пищевых производств Москвы превысил 319 млрд рублей за пять месяцев

Короткая ссылка
Заместитель мэра Москвы, глава городского Департамента экономической политики и развития Мария Багреева заявила, что оборот столичных предприятий пищевой промышленности превысил 319 млрд рублей в период с января по май текущего года.
Оборот пищевых производств Москвы превысил 319 млрд рублей за пять месяцев
  • Gettyimages.ru

По её словам, это на 10% больше, чем за аналогичный период 2023-го, информирует НСН.

При этом на предприятия мясной промышленности приходится порядка 22% от суммарного объёма, молочной продукции — 14,7%, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий — 14%, уточнила вице-мэр.

Доля пищевой промышленности за пять месяцев 2024 года составила порядка 11% в суммарном обороте столичных перерабатывающих производств без учёта нефтегазового сектора.

Доля столичной отрасли составляет 6,2% от общего оборота пищевой промышленности России, отметила Багреева.

Ранее сайт 360.ru со ссылкой на зампредседателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерину Зиновьеву сообщал, что оборот малых и средних предприятий региона составил почти 7,3 трлн рублей в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить