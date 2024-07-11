Оборот пищевых производств Москвы превысил 319 млрд рублей за пять месяцев

Заместитель мэра Москвы, глава городского Департамента экономической политики и развития Мария Багреева заявила, что оборот столичных предприятий пищевой промышленности превысил 319 млрд рублей в период с января по май текущего года.

По её словам, это на 10% больше, чем за аналогичный период 2023-го, информирует НСН.

При этом на предприятия мясной промышленности приходится порядка 22% от суммарного объёма, молочной продукции — 14,7%, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий — 14%, уточнила вице-мэр.

Доля пищевой промышленности за пять месяцев 2024 года составила порядка 11% в суммарном обороте столичных перерабатывающих производств без учёта нефтегазового сектора.

Доля столичной отрасли составляет 6,2% от общего оборота пищевой промышленности России, отметила Багреева.

Ранее сайт 360.ru со ссылкой на зампредседателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерину Зиновьеву сообщал, что оборот малых и средних предприятий региона составил почти 7,3 трлн рублей в 2023 году.