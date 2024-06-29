Аналитик Васильев дал прогноз курса рубля относительно других валют на неделю

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев дал прогноз курса рубля относительно других валют на предстоящую неделю.

«Мы полагаем, что на предстоящей неделе курс рубля может умеренно ослабнуть после завершения июньского налогового периода. Ожидаемые торговые диапазоны составляют 11,4—12,2 рубля за юань, 84—90 рублей за доллар, 91—97 рублей за евро», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, отечественный валютный рынок постепенно адаптируется к западным санкциям в отношении Мосбиржи.

Как отметил Васильев, в пользу рубля по-прежнему выступают нефтяные цены и профицит торгового баланса, обязательная продажа валютной выручки для крупнейших экспортёров, продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций и ряд других факторов.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с RT рассказал, как будет меняться курс доллара в ближайшие дни.