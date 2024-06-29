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Аналитик Васильев дал прогноз курса рубля относительно других валют на неделю

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Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев дал прогноз курса рубля относительно других валют на предстоящую неделю.
Аналитик Васильев дал прогноз курса рубля относительно других валют на неделю
  • Gettyimages.ru

«Мы полагаем, что на предстоящей неделе курс рубля может умеренно ослабнуть после завершения июньского налогового периода. Ожидаемые торговые диапазоны составляют 11,4—12,2 рубля за юань, 84—90 рублей за доллар, 91—97 рублей за евро», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, отечественный валютный рынок постепенно адаптируется к западным санкциям в отношении Мосбиржи.

Как отметил Васильев, в пользу рубля по-прежнему выступают нефтяные цены и профицит торгового баланса, обязательная продажа валютной выручки для крупнейших экспортёров, продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций и ряд других факторов.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с RT рассказал, как будет меняться курс доллара в ближайшие дни.

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