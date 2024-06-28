RT в Telegram
Подпишись

Аналитик Антонов не ожидает в ближайшие дни роста курса выше 90 рублей за доллар

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с RT рассказал, как будет меняться курс доллара в ближайшие дни.
Аналитик Антонов не ожидает в ближайшие дни роста курса выше 90 рублей за доллар
  • РИА Новости

Аналитик отметил, что, учитывая неопределённость на рынке и адаптацию к условиям новых ограничений, курс доллара при реализации негативного сценария «вполне может откатиться до отметок 90—93 рубля».

«При этом в ближайшие дни не ожидаю роста курса выше 90 рублей за доллар. Макроэкономическая и политическая стабильность в России обеспечивает все необходимые условия для сильной позиции рубля в начале второго полугодия. К середине лета доллар вряд ли восстановит свои июньские потери», — сказал он.

Среди негативных факторов, которые, по мнению аналитика, способствуют ослаблению российской валюты, дальнейшее ужесточение санкций, а также снижение цен на экспортируемые товары и увеличение импорта через параллельный импорт.

«Позитивные факторы, которые могут повлиять на укрепление рубля: повышение ключевой ставки ЦБ России, увеличение экспортных доходов, ужесточение валютного контроля», — добавил Антонов.

Ранее аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов выразил мнение, что на следующей неделе курс доллара не превысит отметку 89 рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить