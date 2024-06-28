Аналитик Антонов не ожидает в ближайшие дни роста курса выше 90 рублей за доллар

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с RT рассказал, как будет меняться курс доллара в ближайшие дни.

Аналитик отметил, что, учитывая неопределённость на рынке и адаптацию к условиям новых ограничений, курс доллара при реализации негативного сценария «вполне может откатиться до отметок 90—93 рубля».

«При этом в ближайшие дни не ожидаю роста курса выше 90 рублей за доллар. Макроэкономическая и политическая стабильность в России обеспечивает все необходимые условия для сильной позиции рубля в начале второго полугодия. К середине лета доллар вряд ли восстановит свои июньские потери», — сказал он.

Среди негативных факторов, которые, по мнению аналитика, способствуют ослаблению российской валюты, дальнейшее ужесточение санкций, а также снижение цен на экспортируемые товары и увеличение импорта через параллельный импорт.

«Позитивные факторы, которые могут повлиять на укрепление рубля: повышение ключевой ставки ЦБ России, увеличение экспортных доходов, ужесточение валютного контроля», — добавил Антонов.

Ранее аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов выразил мнение, что на следующей неделе курс доллара не превысит отметку 89 рублей.