RT в Telegram
Подпишись

Путин: Россия готова помочь Вьетнаму в формировании атомно-энергетической отрасли

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин не исключил открытия во Вьетнаме при содействии России центра ядерной науки и технологий.
Путин: Россия готова помочь Вьетнаму в формировании атомно-энергетической отрасли
  • РИА Новости

«Прорабатывается инициатива создания во Вьетнаме при содействии «Росатома» центра ядерной науки и технологий», — написал он в статье для центрального органа Компартии Вьетнама «Нян зан».

Путин отметил, что «российская госкорпорация в целом готова помочь вьетнамским партнёрам в формировании национальной атомно-энергетической отрасли, включая укрепление её кадрового потенциала».

В статье также отмечается, что доля расчётов в национальных валютах между Россией и Вьетнамом превысила 40%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить