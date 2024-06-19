Путин: Россия готова помочь Вьетнаму в формировании атомно-энергетической отрасли
- РИА Новости
«Прорабатывается инициатива создания во Вьетнаме при содействии «Росатома» центра ядерной науки и технологий», — написал он в статье для центрального органа Компартии Вьетнама «Нян зан».
Путин отметил, что «российская госкорпорация в целом готова помочь вьетнамским партнёрам в формировании национальной атомно-энергетической отрасли, включая укрепление её кадрового потенциала».
В статье также отмечается, что доля расчётов в национальных валютах между Россией и Вьетнамом превысила 40%.