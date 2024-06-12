Мосбиржа заявила, что обладает инструментарием для бесперебойности торгов

Московская биржа заявила, что обладает необходимым инструментарием для обеспечения бесперебойности торгов в условиях повышенной волатильности.

РИА Новости

«В условиях новых вызовов Московская биржа продолжит предоставление клиентам доступа ко всем сегментам торговой площадки», — сказано в заявлении площадки. 12 июня Мосбиржа, Национальный клиринговый центр, Национальный расчётный депозитарий, Российская национальная перестраховочная компания и СОГАЗ подпали под новые антироссийские санкции США. Мосбиржа в связи с санкциями с 13 июня не будет проводить торги долларом США и евро.