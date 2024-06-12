Мосбиржа заявила, что обладает инструментарием для бесперебойности торгов
- РИА Новости
«В условиях новых вызовов Московская биржа продолжит предоставление клиентам доступа ко всем сегментам торговой площадки», — сказано в заявлении площадки.
12 июня Мосбиржа, Национальный клиринговый центр, Национальный расчётный депозитарий, Российская национальная перестраховочная компания и СОГАЗ подпали под новые антироссийские санкции США.
Мосбиржа в связи с санкциями с 13 июня не будет проводить торги долларом США и евро.