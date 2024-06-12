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Мосбиржа заявила, что обладает инструментарием для бесперебойности торгов

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Московская биржа заявила, что обладает необходимым инструментарием для обеспечения бесперебойности торгов в условиях повышенной волатильности.
Мосбиржа заявила, что обладает инструментарием для бесперебойности торгов
  • РИА Новости

«В условиях новых вызовов Московская биржа продолжит предоставление клиентам доступа ко всем сегментам торговой площадки», — сказано в заявлении площадки.

12 июня Мосбиржа, Национальный клиринговый центр, Национальный расчётный депозитарий, Российская национальная перестраховочная компания и СОГАЗ подпали под новые антироссийские санкции США.

Мосбиржа в связи с санкциями с 13 июня не будет проводить торги долларом США и евро.

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