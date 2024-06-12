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Мосбиржа в связи с санкциями с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро

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Мосбиржа в связи с санкциями Минфина США с 13 июня не будет проводить торги долларом США и евро. Об этом сообщила торговая площадка.
Мосбиржа в связи с санкциями с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро
  • РИА Новости

В регламенте, который будет соблюдаться с 13 июня, говорится, что на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, «за исключением валютных пар с долларом США и евро».

Это же касается фондового и денежного рынков и рынка стандартизированных производных финансовых инструментов. 

12 июня Мосбиржа, Национальный клиринговый центр, Национальный расчётный депозитарий, «Российская национальная перестраховочная компания» и СОГАЗ подпали под новые антироссийские санкции США.

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