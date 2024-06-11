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ЦБ России: доля юаня на валютном рынке в мае вновь обновила максимум

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Доля юаня на валютном рынке России в мае обновила максимум, достигнув 53,6%.
ЦБ России: доля юаня на валютном рынке в мае вновь обновила максимум
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России.

«Доля юаня на валютном рынке в очередной раз обновила максимум в структуре биржевого валютного рынка, достигнув 53,6%», — сообщается в документе.

Отмечается, что на внебиржевом рынке доля юаня составила 39,2%.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил в беседе с RT, что неделя с 3 по 7 июня оказалась весьма успешной для российского рубля.

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