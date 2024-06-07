Аналитик: с 10 по 14 июня доллар сохранит колебания ниже отметки 90 рублей

Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver, заявил в беседе с RT, что уходящая неделя с 3 по 7 июня оказалась весьма успешной для российского рубля.

«Уходящая неделя с 3 по 7 июня оказалась весьма успешной для российского рубля. За это время курс доллара США снизился на 1,49%, составив 88,76 рубля, курс евро опустился на 1,07%, до 96,5 рубля, а курс китайского юаня просел на 1,39% до 12,22 рубля. Укреплению рубля способствовали ожидания повышения ключевой процентной ставки Банком России на заседании 7 июня», — объяснил специалист.

По его словам, дополнительную поддержку национальной валюте оказал дисбаланс между спросом и предложением иностранной валюты на внутреннем рынке, который мог быть вызван трудностями импортёров с осуществлением валютных платежей из-за действующих санкций.

«При этом рубль проигнорировал ряд негативных факторов, среди которых существенное падение мировых цен на нефть и решение Министерства финансов России повысить прогноз дефицита федерального бюджета на 2024 год», — рассказал Антонов.

В целом, по его мнению, общий тон для российского рубля складывается нейтральный с потенциалом для дальнейшего укрепления при условии сохранения высоких цен на энергоресурсы и отсутствия резких внешних шоков.

«Предполагается, что на неделе с 10 по 14 июня доллар сохранит колебания ниже отметки 90 рублей. Для евро ожидается торговля в коридоре 95,8—98,3 рубля, а курс китайской валюты будет находиться в рамках 12,1—12,5 рубля», — заключил эксперт.

Ранее глава латиноамериканского департамента российского МИД Александр Щетинин заявил, что Россия ведёт диалог о дедолларизации торговых отношений с латиноамериканскими странами.



