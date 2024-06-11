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Аналитик Антонов рассказал о причинах снижения курса биткоина

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Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал, почему снижается курс биткоина.
Аналитик Антонов рассказал о причинах снижения курса биткоина
  • Gettyimages.ru

«Падение точно не было вызвано динамикой доллара и индексов. Одной из возможных причин снижения цены биткоина стал чистый отток в размере $64,9 млн из американских спотовых биткоин-ETF 10 июня. Это был первый совокупный чистый отток более чем за 19 торговых дней», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, давление на рынок криптовалют могли оказать также ожидания в преддверии публикации данных по инфляции в США (11 июня) и заседания Федеральной резервной системы по ставкам (12 июня).

Ранее заместитель министра финансов России Иван Чебесков выразил мнение, что не нужно запрещать криптовалюты.

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