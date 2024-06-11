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Аналитик Трифонов: в июле курс доллара может достичь 90—92 рублей

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Аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов допустил, что в июле доллар подорожает до 90—92 рублей, а евро — до 97—99 рублей.
Аналитик Трифонов: в июле курс доллара может достичь 90—92 рублей
  • РИА Новости

Рубль сохраняет сильные позиции за счёт ограничительного влияния вторичных санкций на российский импорт, однако этот фактор постепенно ослабнет, поделился он в беседе с «Газетой.Ru».

«Кроме того, в июле, скорее всего, сократятся продажи валюты со стороны ЦБ в рамках зеркалирования внутренних инвестиций за счёт средств Фонда национального благосостояния», — объяснил аналитик.

Кроме того, в сезон отпусков спрос на валюту будет расти, заключил Трифонов.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко допустил, что в июне рубль может укрепиться до уровня 85—87, однако к концу месяца не исключён откат.

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