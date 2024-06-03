Аналитик Щербаченко допустил снижение курса доллара до 85—87 рублей в июне

Доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко допустил, что в июне рубль может укрепиться до уровня 85—87 рублей за доллар, однако к концу месяца не исключён откат.

В целом в июне ситуация будет относительно стабильной, а колебания курса доллара к рублю прогнозируются незначительные, поделился эксперт в беседе с «Российской газетой».

Среди факторов, которые позитивно скажутся на курсе рубля в июне, он назвал правило о продаже валютной выручки экспортёрами до конца апреля 2025 года, а также стратегию по продаже валюты и золота на открытом рынке Банка России и Минфина.

Тем не менее к концу месяца курс национальной валюты может вернуться в диапазон 88—94 рубля за доллар, заключил Щербаченко.

Ранее финансовый аналитик Владимир Левченко выразил мнение, что при нарастающем в экономике США долге доллар выглядит «не очень качественным активом».