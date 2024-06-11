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РЖД: по двум модернизированным перегонам БАМа открыли «тяжеловесное движение»

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РЖД сообщила об открытии тяжеловесного движения по модернизированным перегонам БАМа. Теперь грузовые поезда повышенной массы (до 7,1 тыс. т) будут курсировать по новым вторым путям перегонов Пурикан — Муртыгит в Амурской области и 323-й км — Людю в Хабаровском крае.
РЖД: по двум модернизированным перегонам БАМа открыли «тяжеловесное движение»
  • РИА Новости

Старт движению в режиме телемоста из главного центра управления РЖД в Москве дали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и гендиректор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

«Открытие движения по второму пути на перегонах Пурикан — Муртыгит и 323-й км — Людю позволит существенно повысить пропускные возможности магистрали. Дать новый импульс для развития восточных регионов и всей нашей большой страны», — сказала Матвиенко.

Как подчеркнул Белозёров, новая инфраструктура позволяет обеспечить безостановочное движение грузовых поездов и увеличивает пропускную способность на участках от Тынды до Бамовской и от Комсомольска-на-Амуре до Ванино.

«Это дополнительный импульс экономическому развитию Амурской области и Хабаровского края», — сказал он.

В апреле на Восточном полигоне ОАО «РЖД» состоялось два знаменательных события: открытие вторых путей на перегоне Дюанка — Токи (Байкало-Амурская магистраль) и завершение проходки тоннеля Шкотово — Смоляниново (Транссибирская магистраль). 

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