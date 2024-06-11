РЖД: по двум модернизированным перегонам БАМа открыли «тяжеловесное движение»

РЖД сообщила об открытии тяжеловесного движения по модернизированным перегонам БАМа. Теперь грузовые поезда повышенной массы (до 7,1 тыс. т) будут курсировать по новым вторым путям перегонов Пурикан — Муртыгит в Амурской области и 323-й км — Людю в Хабаровском крае.

Старт движению в режиме телемоста из главного центра управления РЖД в Москве дали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и гендиректор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

«Открытие движения по второму пути на перегонах Пурикан — Муртыгит и 323-й км — Людю позволит существенно повысить пропускные возможности магистрали. Дать новый импульс для развития восточных регионов и всей нашей большой страны», — сказала Матвиенко.

Как подчеркнул Белозёров, новая инфраструктура позволяет обеспечить безостановочное движение грузовых поездов и увеличивает пропускную способность на участках от Тынды до Бамовской и от Комсомольска-на-Амуре до Ванино.

«Это дополнительный импульс экономическому развитию Амурской области и Хабаровского края», — сказал он.

В апреле на Восточном полигоне ОАО «РЖД» состоялось два знаменательных события: открытие вторых путей на перегоне Дюанка — Токи (Байкало-Амурская магистраль) и завершение проходки тоннеля Шкотово — Смоляниново (Транссибирская магистраль).