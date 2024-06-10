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Специалист Кабаков прокомментировал рост ненефтегазовых доходов бюджета России

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Директор по стратегии финансовой группы «Финам» Ярослав Кабаков высказался о росте ненефтегазовых доходов бюджета России.
Специалист Кабаков прокомментировал рост ненефтегазовых доходов бюджета России
  • Gettyimages.ru

«Ставка идёт на технологический сектор, на экспорт несырьевых товаров. Снижается зависимость от сырьевого сектора в рамках получаемых доходов», — заявил он в беседе с ОТР.

По его словам, основные изменения начались на фоне импортозамещения.

«У нас достаточно неплохо получилось развить по многим сегментам IT-инфраструктуру, особенно в банковской структуре, платёжные инструменты», — сказал Кабаков.

Он добавил, что возможности экспорта при достаточной доле субсидирования секторов могут привести к хорошим результатам.

Ранее заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) Виталий Королёв заявил о стабилизации топливного рынка в стране.

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