Специалист Кабаков прокомментировал рост ненефтегазовых доходов бюджета России

Директор по стратегии финансовой группы «Финам» Ярослав Кабаков высказался о росте ненефтегазовых доходов бюджета России.

«Ставка идёт на технологический сектор, на экспорт несырьевых товаров. Снижается зависимость от сырьевого сектора в рамках получаемых доходов», — заявил он в беседе с ОТР.

По его словам, основные изменения начались на фоне импортозамещения.

«У нас достаточно неплохо получилось развить по многим сегментам IT-инфраструктуру, особенно в банковской структуре, платёжные инструменты», — сказал Кабаков.

Он добавил, что возможности экспорта при достаточной доле субсидирования секторов могут привести к хорошим результатам.

Ранее заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) Виталий Королёв заявил о стабилизации топливного рынка в стране.