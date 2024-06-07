В ФАС заявили о стабилизации топливного рынка России

Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) Виталий Королёв заявил о стабилизации топливного рынка в стране.

Об этом он сказал в беседе с ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы, со своей стороны, наблюдаем стабилизацию рынка. Мы видим, что оптовые цены даже снижаются», — сказал Королёв.

По его словам, «в сетях АЗС и в мелком опте» фиксируется достаточная маржинальность.

Он отметил, что в настоящий момент ситуация достаточно хорошая в данном вопросе.

Вице-премьер России Александр Новак ранее заявил об отсутствии угрозы резкого роста цен на бензин.

Также первый замглавы Минэнерго России Павел Сорокин сообщил об отсутствии рисков обеспечения внутреннего рынка топливом.