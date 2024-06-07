В ФАС заявили о стабилизации топливного рынка России
- РИА Новости
Об этом он сказал в беседе с ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Мы, со своей стороны, наблюдаем стабилизацию рынка. Мы видим, что оптовые цены даже снижаются», — сказал Королёв.
По его словам, «в сетях АЗС и в мелком опте» фиксируется достаточная маржинальность.
Он отметил, что в настоящий момент ситуация достаточно хорошая в данном вопросе.
Вице-премьер России Александр Новак ранее заявил об отсутствии угрозы резкого роста цен на бензин.
Также первый замглавы Минэнерго России Павел Сорокин сообщил об отсутствии рисков обеспечения внутреннего рынка топливом.