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Губернатор Мельниченко рассказал об итогах участия Пензенской области в ПМЭФ-2024

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Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко рассказал об итогах участия региона в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Губернатор Мельниченко рассказал об итогах участия Пензенской области в ПМЭФ-2024
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

«Только на площадке Пензенской области мы провели около 50 деловых встреч, как в формате B2B, так и в расширенном составе. Подписаны соглашения с российскими регионами и инвесторами. Всего порядка 15 документов. Общая сумма по подписанным протоколам о намерениях по реализации инвестпроектов составляет более 26 млрд рублей», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, это и индустриальные, и агропромышленные проекты, и проекты, связанные с развитием туристического потенциала области.

Как отметил Мельниченко, регион договорился запустить производство по выпуску двигателей для малой авиации.

«Кроме того, два флагмана российского АПК — компании «Дамате» и «Черкизово» — расширяют свои производства на территории региона. Суммарный объём вложений по двум соглашениям составит 18 млрд рублей, будет создано более сотни новых рабочих мест», — добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что Калининградская область заключила на ПМЭФ соглашения на 39,4 млрд рублей в сфере АПК.

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