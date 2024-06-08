Сечин: страны ЕС ещё не раз пересмотрят цели по выбросу углеродов
- РИА Новости
Сечин заявил об этом во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.
По его словам, Бельгия, Германия, Франция, Швеция и другие государства уже готовы к пересмотру целей «зелёной» политики Европы.
«Всемирный банк в своём недавнем отчёте сдвинул сроки достижения целей «зелёного» перехода на десять лет вперёд, к 2060 году. Мы уверены, что цели по выбросам будут ещё неоднократно пересматриваться», — отметил Сечин, передаёт ТАСС.
Он также добавил, что ЕС потратил около полтриллиона евро на «зелёную» повестку.
Ранее председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков предположил, что мировой спрос на углеводороды и нефть будет расти не одно десятилетие.