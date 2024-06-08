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Сечин: страны ЕС ещё не раз пересмотрят цели по выбросу углеродов

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По мнению главы «Роснефти» Игоря Сечина, европейские страны ещё не раз пересмотрят свои цели по выбросу углеродов, потому что их климатическая политика привела к росту цен.
Сечин: страны ЕС ещё не раз пересмотрят цели по выбросу углеродов
  • РИА Новости

Сечин заявил об этом во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, Бельгия, Германия, Франция, Швеция и другие государства уже готовы к пересмотру целей «зелёной» политики Европы.

«Всемирный банк в своём недавнем отчёте сдвинул сроки достижения целей «зелёного» перехода на десять лет вперёд, к 2060 году. Мы уверены, что цели по выбросам будут ещё неоднократно пересматриваться», — отметил Сечин, передаёт ТАСС. 

Он также добавил, что ЕС потратил около полтриллиона евро на «зелёную» повестку. 

Ранее председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков предположил, что мировой спрос на углеводороды и нефть будет расти не одно десятилетие. 

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