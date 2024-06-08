Сечин: страны ЕС ещё не раз пересмотрят цели по выбросу углеродов

По мнению главы «Роснефти» Игоря Сечина, европейские страны ещё не раз пересмотрят свои цели по выбросу углеродов, потому что их климатическая политика привела к росту цен.

Сечин заявил об этом во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, Бельгия, Германия, Франция, Швеция и другие государства уже готовы к пересмотру целей «зелёной» политики Европы.

«Всемирный банк в своём недавнем отчёте сдвинул сроки достижения целей «зелёного» перехода на десять лет вперёд, к 2060 году. Мы уверены, что цели по выбросам будут ещё неоднократно пересматриваться», — отметил Сечин, передаёт ТАСС.

Он также добавил, что ЕС потратил около полтриллиона евро на «зелёную» повестку.

Ранее председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков предположил, что мировой спрос на углеводороды и нефть будет расти не одно десятилетие.