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Глава «Газпром нефти» спрогнозировал рост мирового спроса на углеводороды

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Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что мировой спрос на углеводороды и нефть будет расти не одно десятилетие.
Глава «Газпром нефти» спрогнозировал рост мирового спроса на углеводороды
  • РИА Новости

Об этом он сообщил во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024).

«Мировой экономике будут нужны углеводороды и нефть не одно десятилетие... Спрос будет расти и за горизонтом 2030 года», — сказал Дюков, передаёт РИА Новости

По его словам, нефть продолжает оставаться самым важным сырьевым товаром. 

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Газпром» переживёт отказ Европы от российского газа.

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