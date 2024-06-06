Глава «Газпром нефти» спрогнозировал рост мирового спроса на углеводороды
- РИА Новости
Об этом он сообщил во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024).
«Мировой экономике будут нужны углеводороды и нефть не одно десятилетие... Спрос будет расти и за горизонтом 2030 года», — сказал Дюков, передаёт РИА Новости.
По его словам, нефть продолжает оставаться самым важным сырьевым товаром.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Газпром» переживёт отказ Европы от российского газа.