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Силуанов: Россия пока не ожидает появления валюты БРИКС

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Россия пока не ожидает появления валюты БРИКС, речь об этом сейчас не ведётся, заявил в эксклюзивном интервью RT министр финансов Антон Силуанов.
Силуанов: Россия пока не ожидает появления валюты БРИКС
  • РИА Новости

«Мы не ожидаем какое-то появление валюты БРИКС. И об этом никто не говорит. Мы говорим о том, что нам необходимо наладить расчёты, устойчивые расчёты», — сказал министр.

Силуанов добавил, что эти расчёты должны находиться «вне санкционного поля».

«Сегодня мы переходим больше на расчёты в национальных валютах. И между странами БРИКС порядка 80% они уже используются именно в рамках национальных валют. Но мы видим, что недружественные страны всё больше и больше пытаются организовать санкционное давление на финансовые институты», — рассказал глава Минфина.

Президент Боливии Луис Арсе, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, выразил мнение, что экономики стран БРИКС смогли нарушить гегемонию США.

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