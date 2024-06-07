Силуанов: Россия пока не ожидает появления валюты БРИКС

Россия пока не ожидает появления валюты БРИКС, речь об этом сейчас не ведётся, заявил в эксклюзивном интервью RT министр финансов Антон Силуанов.

«Мы не ожидаем какое-то появление валюты БРИКС. И об этом никто не говорит. Мы говорим о том, что нам необходимо наладить расчёты, устойчивые расчёты», — сказал министр.

Силуанов добавил, что эти расчёты должны находиться «вне санкционного поля».

«Сегодня мы переходим больше на расчёты в национальных валютах. И между странами БРИКС порядка 80% они уже используются именно в рамках национальных валют. Но мы видим, что недружественные страны всё больше и больше пытаются организовать санкционное давление на финансовые институты», — рассказал глава Минфина.

Президент Боливии Луис Арсе, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, выразил мнение, что экономики стран БРИКС смогли нарушить гегемонию США.