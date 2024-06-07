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Путин: продовольственная инфляция во всем мире подскочила из-за США и ЕС

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Продовольственная инфляция в мире подскочила из-за того, что Соединённые Штаты и Евросоюз во время пандемии напечатали огромное количество денег и стали скупать товары по всему миру, заявил президент России Владимир Путин.
Путин: продовольственная инфляция во всем мире подскочила из-за США и ЕС
  • РИА Новости

Об этом он сказал на пленарной сессии ПМЭФ-2024.

«Раздали внутри страны эти бумажки. И потом начали скупать на мировом продовольственном рынке продовольственные товары», — заявил Путин.

По его словам, впервые за многие годы США и ЕС стали не импортёрами, а покупателями, импортёрами продовольственных продукций. После этого в мире подскочила продовольственная инфляция.

Путин также заявил о сокращении доли США в структуре мировой экономики.

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