Путин: продовольственная инфляция во всем мире подскочила из-за США и ЕС

Продовольственная инфляция в мире подскочила из-за того, что Соединённые Штаты и Евросоюз во время пандемии напечатали огромное количество денег и стали скупать товары по всему миру, заявил президент России Владимир Путин.

Об этом он сказал на пленарной сессии ПМЭФ-2024.

«Раздали внутри страны эти бумажки. И потом начали скупать на мировом продовольственном рынке продовольственные товары», — заявил Путин.

По его словам, впервые за многие годы США и ЕС стали не импортёрами, а покупателями, импортёрами продовольственных продукций. После этого в мире подскочила продовольственная инфляция.

Путин также заявил о сокращении доли США в структуре мировой экономики.