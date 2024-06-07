Путин: продовольственная инфляция во всем мире подскочила из-за США и ЕС
- РИА Новости
Об этом он сказал на пленарной сессии ПМЭФ-2024.
«Раздали внутри страны эти бумажки. И потом начали скупать на мировом продовольственном рынке продовольственные товары», — заявил Путин.
По его словам, впервые за многие годы США и ЕС стали не импортёрами, а покупателями, импортёрами продовольственных продукций. После этого в мире подскочила продовольственная инфляция.
Путин также заявил о сокращении доли США в структуре мировой экономики.