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Путин: США потребляют на $1 трлн в год больше, чем производят

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Президент России Владимир Путин заявил, что США потребляют на $1 трлн в год больше, чем производят.
Путин: США потребляют на $1 трлн в год больше, чем производят
  • kremlin.ru

«Это и есть неоколониализм в его современном издании. Вот, используя монопольное положение доллара, Соединённые Штаты потребляют на триллион долларов в год больше, чем производят. Выкачивают эти ресурсы как бы из других стран», — отметил Путин в ходе выступления на пленарной сессии ПМЭФ.

Ранее в американском издании The Wall Street Journal пришли к выводу, что санкционная политика США в отношении России, Ирана, Венесуэлы, Северной Кореи и Китая способствовала созданию глобальной теневой экономики.

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